OPEC+就未來合作草擬憲章　油組警惕受到制裁威脅

俄羅斯非官方通訊社Interfax引述協議草案報道，石油輸出國組織成員國與盟國(OPEC+)就未來合作草擬憲章，憲章指引將表明OPEC+聯盟的成員國身份是自願的，其決定不具有法律約束力。該聯盟將為各國部長定期會面、討論石油市場和技術合作提供平台。



該集團對所有感興趣的國家開放；新國家加入必須獲得現有成員國的批准；成員國退出該集團需要遞交通知書、且退出只能於次年1月生效。



聯盟將由三邊委員會運營。該委員會由本年度、上年和下一年擔任主席國的國家代表組成。各國將按照國家名稱的字母排序、輪流擔任主席國。



與此同時，OPEC秘書長Mohammad Barkindo周一(11日)在開羅舉行的會議上表示，OPEC也受到制裁的威脅。他特別表示，OPEC不是卡特爾(Cartel)，也不介入操縱油價。



美國眾議院司法委員會上周推進針反對卡特爾的NOPEC議案，可能會在眾議院表決。



Barkindo又表示，美國對OPEC成員國伊朗、委內瑞拉實施制裁，將影響全年油價。



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