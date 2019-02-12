【即市分析】點解汽車股仍困在掘頭巷？

去年中資汽車股全線下挫，雖然早前內地部門透露正研制汽車等消費產業的刺激補助措施，但至今只聞樓梯響，到底今年汽車股能否走出掘頭巷？(汽車製造板塊表現：https://bit.ly/2zj2lAO )



先睇隻藍籌汽車股——吉利汽車(00175)，股價由去年初高位28元水平，反覆回落至今年1月低位僅10.08元；再看國指成分股長城汽車(02333)、東風集團(00489)及比亞迪股份(01211)，長汽股價由去年初高位10元水平回落至低位僅3.96元。東風由去年初高位10元水平回落至低位見6.64元；比亞迪亦由去年初高位77元水平回落至低位僅40元。總之，整個板塊大跌過後，至今表現尚未見回勇，不少未及「逃生」者，呢刻當然神傷！



從行業基本面看，進口車稅下調，會對本土車企造成挑戰，加上內地經濟不景，製造業受壓，不少廠商關門大吉，有人冇工開，汽車屬奢侈品，以往兩、三年換車，如今搵食艱難，汽車亦由「時裝」變成耐用品，整體汽車銷售下跌，不無原因。



另外，吉汽公布1月總銷量達15.83萬部的歷史新高，按年增長約2%，按月增長約70%，達至集團2019年全年銷量目標151萬部之10%以上，表面睇似乎唔錯，惟期內集團出口量按年增長超過5倍至7,005部，反之於中國市場之總銷量則較去年同期減少約2%，為15.13萬部，數據係咪屬於虛火又或者有水份，確實有待時間考驗。不過，從大行摩根士丹利一方面將吉汽目標價上調至9元，但另一方面卻指其整體庫存仍高，並維持其投資評級於減持看來，集團前景都仲係好一般。



值得留意的是，中美貿易談判持續，有指美國要求中國減少對製造行業的補貼，似乎矛頭之一正是汽車業。之不過，汽車業僱用大量勞工，若然當局要出手穩就業，汽車業是不少的一環，到底政策上如何取得平衡，投資者須密切注視事態發展。



故總體上，至少在今年上半年，除非有利好行業的政策消息出台，否則汽車股尚未走出掘頭巷。走勢上，吉汽呢轉反彈15元阻力甚大，長汽在6至6.2元區域亦會見阻，有貨在手有胡要識食，待調整過後再作考慮。

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