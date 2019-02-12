A股快報：受惠國策　醫藥股受捧

國務院常務會議決定對罕見病藥品給予增值稅優惠，醫藥股走勢標青，四環生物(000518.SZ)、廣生堂(300436.SZ)及銀河生物(000806.SZ)全線升停板，各報3.17元、25.44元及3.48元人民幣。智飛生物(300122.SZ)、海特生物(300683.SZ)及安科生物(300009.SZ)升3至4%。



中國國務院決定3月1日將針對21個罕見病藥品，以及4個原料藥，參照抗癌藥在進口環節減按3%徵收增值稅，國內環節可選擇按3%簡易辦法計徵增值稅。



會議表示，加快境內外抗癌新藥註冊審批；組織專家遴選臨床急需境外新藥，完善進口政策，促進境外新藥在境內同步上市；暢通臨床急需抗癌藥臨時進口渠道。修訂管理辦法，加快醫保藥品目錄調整頻率，把更多救命救急的抗癌藥等藥品納入醫保，緩解用藥難用藥貴。



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