三星搶先華為　摺芒手機Galaxy F或本月20日登場

外媒報道，三星電子將於2月20日舉行新產品發布會，其剛在社交平台發短片，暗示除了推出年度旗艦手機Galaxy S10外，亦會有備受市場關注的摺芒手機Galaxy F。



摺芒手機為今年手機界的焦點，多家手機生產商均揚言會推出摺芒機，包括華為、LG、Nokia、Oppo、小米(01810)等。三星的摺芒機若於本月20日登場，將可搶先華為發布，有利搶佔市場優勢。



三星在官方Twitter發布的短片，呈現了動態文字的摺疊顯示，並出現The future unfolds等字句。市場普遍認為是指Galaxy F快登場。據科技網站報道，該款手機售價為約10,656港元。



據官方資料，Galaxy F採用Infinity Flex Display技術，屬內外雙屏設計，外部屏幕為4.6吋，內部展開時為7.3吋，既是平板電腦，又可如手提電話般方便攜帶。知情人士透露該機還擁有5G版本，但不會與4G版同步上市。



而華為亦將本月24日於西班牙巴塞隆拿發布5G折疊屏手機，且售價更高，為11,700元。該5G折疊屏手機的屏幕更大、達到8英寸，但採用向外折疊設計，便攜性或不及三星。而該新手機最快將在4月上市。







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