大摩做大刁　9億美元購加拿大Solium

摩根士丹利宣布，以約9億美元收購加拿大僱員股份計劃管理商Solium Capital，成為大摩自金融危機以來最大規模的一筆交易。



是次交易價格相當於每股作價19.15加元，較Solium Capital上周五(8日)收市價13.36加元溢價43%。交易須待監管機構批准，預期今年第2季完成。



摩根士丹利承諾，於交易完成後，Solium Capital總部仍會設在加拿大，雙方的領導層將合作維持公司現有的營運結構及全球業務。



Solium Capital為超過3,000間公司提供僱員股份計劃管理，客戶包括Instacart、Levi Strauss、Shopify及Dropbox等。



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