科技商機：美國iPhone用戶App Store人均消費79美元

據外媒報道，美國iPhone用戶去年在App Store內的人均消費達79美元（約616港元），較對上一年增加21美元或36%。而上述79美元消費當中，56%為手遊相關開支。



上述數據是來自於移動應用數據分析公司Sensor Tower，其在最新報告指出，2017年平均每部iPhone消費是58美元，而2018年這個數值上升到79美元。消費增加主要來自於手遊的貢獻，79美元中當中有56%的消費都是與遊戲有關，其餘則包括娛樂、音樂、社交媒體和健康健身等。報告指App內的訂閱功能（也就是每月定期扣費），是支出增加的主要因素。



對於蘋果公司來說，這份報告屬正面的結果，因為雖然iPhone換機時間愈來愈長，但用戶卻更依賴iOS這個生態，iPhone用戶在軟件和遊戲上花的錢增加。



年初，蘋果公布的數據顯示，App Store再次創造了3.22億美元的單日營收紀錄，聖誕節和新年節日期間營收超過12.2億美元。在上月蘋果發布第1財季財報中，服務類營收為108.75億美元，較去年同期的91.29億美元增長19%，而iPhone淨銷售額為519.82億美元，較去年同期的611.04億美元下滑15%。



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