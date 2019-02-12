異動股：中國之信復牌曾飆40%

中國之信集團(08265)稱Smart Focus承押公司股份遭沽售，復牌股價仍向好，最多抽升近40%，高見0.58港元，最新仍飆32.5%，報0.55元，成交逾750萬元。



該公司昨(11日)晚刊發公布，已留意到於2019年2月1日(星期五)股價大跌及成交量上升；其後獲Smart Focus Inc Limited告知，其留意到Smart Focus所擁有的部分該公司股份已於當日由該等股份的承押記人在市場上進行交易，而Smart Focus事前對此並不知情。Smart Focus未能向公司確認已經交易的公司股份數目。



Smart Focus已確認，緊接星期五之前，其以實益擁有人之身份持有486,715,358股該公司股權，其中約1.45億股公司股份已抵押予第三方。該等實益持有及已抵押之股份分別相當於緊接星期五前的公司已發行股份總數約18.2%及5.4%。



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