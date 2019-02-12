日本央行減買10年至25年期日債　以遏制孳息率下降

在全球增長風險加劇、引發全球債券價格反彈之際，日本央行將10年期至25年期日債買入規模，由上次操作的2,000億日圓下調至1,800億日圓，以遏制孳息率下降。此次是央行去年12月以來首次減少購債。上一次減少該區間購債規模是去年7月份。



日本央行維持25年期日債買入規模500億圓不變。



三菱日聯摩根士丹利證券駐東京高級固定收益策略師Katsutoshi Inadome表示，減少購債對於抑制孳息率下行非常重要，此前市場對於日央行暫緩縮減購債的猜測不斷升溫。



三井住友信託資產管理駐東京高級經濟學家Naoya Oshikubo表示，美元兌日圓反彈至110上方，日本股市回升，外部市場環境對日本央行縮減購債構成有利條件。



在日本央行操作之後，40年、30年和20年期孳息率均上漲1.5個基點；上周五曾跌至2016年底以來的最低水平。



日本央行2016年9月引進孳息率曲線控制政策，旨在將10年期國債孳息率維持在零附近的區間內。央行去年7月作出重大調整，允許基準債息交易區間擴大1倍，最高觸及0.2%。



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