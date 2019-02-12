商務部：今年消費增速或放緩　將推更多促進措施

於剛過去的農曆新年假期，內地消費額按年升8.5%，為逾10年最低增速，市場擔心今年中國經濟將續受壓；商務部市場運行司副司長王斌指出，去年中國消費增速雖降至9%，但仍屬中高速水平，消費結構性升級趨勢不變，消費仍將經歷較長發展階段。



他表示，總體來說，中國有廣闊市場及4億的中等收入群，消費增長韌性強，2019年消費增速雖有可能進一步放緩，但規模仍將保持平穩較快增長；今年將推出更多促進消費措施，而4月將召開全國性專題會議推進落實消費升級行動計劃。



另外，商務部副部長錢克明指，今年將全力做好「一促兩穩三重點」，即促消費，穩外貿、穩外資，且妥善應對中美經貿摩擦、推進自貿試驗區建設，以及探索自由貿易港等三項重點任務。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

