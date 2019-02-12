駿隆強積金指數上月升5.1%　人均賺逾萬元

上月環球股市呈現反彈，打工仔的強積金亦受惠。駿隆集團發布2019年1月份的駿隆強積金表現指數報214點，升幅為5.11%，月內強積金人均回報為10,261港元。



當中股票基金指數升7.43%，報290點；混合資產基金指數升5.40%，報205點；固定收益基金指數升0.60%，報124點。



按股票基金附屬指數表現排名，以北美股票基金升幅最高，期內回報率為9.38%。港股基金排行第2，期內回報率為7.99%。



駿隆指，2019年地緣政治風險持續，經濟前景仍存在隱憂，國際貨幣基金組織亦下調全球經濟增長預期，同時歐美政經環境持續不穩，料年內股市將會繼續波動。



該集團常務董事陳銳隆表示，1月份強積金表現強勁，為投資者帶來佳音。預期今年環球股市將表現分歧，歐美經濟增速或會放緩，亞股經濟基本面則仍然穩健，債市前景則受加息週期影響，維持看淡。強積金投資者需謹慎部署資產分布，低風險投資者亦需留意債券價格面臨的下行壓力。



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