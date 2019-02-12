【即市分析】小米美團入摩　北水幾時開閘？

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：小米集團(01810)及美團點評(03960)近日股價偷步炒高，皆因市場憧憬兩股可「入摩」，今早(12日)MSCI公布季檢結果，兩隻股份一如預期獲納入MSCI中國指數，有關成份股變動將於本月28日收市後生效。惟股價先高後低，小米現平收10.7元，美團則倒跌2.2%報61元。



事實上，同股不同權上市新制去年4月底生效，但相關股份被內地拒絕納入互聯互通的名單。不過，港交所(00388)早前指，滬、深、港三地交易所已就同股不同權納入「港股通」股票具體方案達成共識，預計新規則於2019年中生效實施，意味小米及美團兩大同股不同權股份上市近一年後，屆時終可獲北水買賣。



今次市場偷步炒「入摩」，美團連升7日累漲逾三成，小米亦重返10元樓上，但炒完今次「憧憬」之後，上升動力似已減弱，相信下一次要到年中有望獲納入「港股通標的股」前才再有今次鑊氣，短線不妨先行食胡，靜待下次入市良機，小米及美團現時支持位分別於10元及58元，短線不宜有失。



美團和小米獲納入MSCI新興市場指數

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