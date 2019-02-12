【瑞通推介】吉汽銷售創新高　輪證精點

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美將展開新一輪貿易談判，另美國兩黨對邊境墻預算的談判破裂，引發市場對政府再度關門的擔憂。道指隔晚收報25,053點，跌53點或0.21%。



內地股市春節長假期後向好，帶動港股氣氛。恒指周一(11日)以全日高位28,143點收市，升197點或0.7%，為去年8月底以來首度於28,000點樓上收市。周二(12日)早段於28,100點附近整固。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾870萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,200萬元，反映投資者對後市好淡分歧。



吉利汽車周一收市後公布，集團上月總銷量15.8萬部創新高，按年增長約2%，按月增長約70%，達至集團全年銷量目標151萬部的10%以上。股份周一收升半成，盤中曾升6.5%，逼近14元，創年內高位。周二早段曾高見14.62元，升幅逾半成，即市留意能否守穩100天線(14.05元)。周一有逾220萬元淨流入其好倉，淡倉則錄逾210萬元淨流入。



MSCI指數公布季度結果，港股新增美團點評及小米公司，兩隻股份上日已先行炒起，即市分別最多大升6及8%，周二早段先升後回，小米曾升逾3%，高見11.1元，其後升幅收窄至不足1%；美團早段升近3%，然後由高位最多倒跌達7%，考驗60元關口支持力。周一小米及美團好倉分別淨流出近20萬及210萬元。



香港交易所獲大行將目標價由原先的290元上調至340元，給予「增持」評級。早段升超過3%，上試250元關口。5日累計，其好倉淨流入近1,700萬元。



中國國務院支持商業銀行多渠道補充資本，提高永續債發行審批效率。招商銀行周一以1.63%升幅收市，重上34元。股份自今年1月初低見27.35元的短期底位，呈反覆向上走勢，接連收復10天、20天和50天線，至周一收市累計抽升逾25%，14日RSI已進入超買水平。該股周二早段回軟，失守34元，跌幅近2%。即市留意10天線(33.3元)支持，向上阻力參考52周高位36.15元。周一有約49萬元淨流出其好倉，5日累計淨流出近70萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購證(24769)，行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿13.7倍。輕微價外、中短期沽證(14724)，行使價26,000點，2019年5月到期，實際槓桿13.7倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(15506)，行使價368.2元，2019年6月到期，實際槓桿7.7倍。貼價、中短期沽證(20576)，行使價338元，2019年8月到期，實際槓桿5.2倍。



吉利汽車輕微價外、中短期購證(25972)，行使價15元，2019年7月到期，實際槓桿4.6倍。輕微價外、中年期沽證(18005)，行使價11.3元，2019年9月到期，實際槓桿2.8倍。



小米輕微價外、中短期購證(13897)，行使價12.5元，2019年6月到期，實際槓桿6.4倍。



美團價內、中年期購證(15556)，行使價60.88元，2019年9月到期，實際槓桿3.4倍。



港交所輕微價外、中短期購證(19999)，行使價268元，2019年7月到期，實際槓桿10.8倍。輕微價外、中短期沽證(13613)，行使價220元，2019年7月到期，實際槓桿9.5倍。



招行輕微價外、中短期購證(15408)，行使價38.93元，2019年6月到期，實際槓桿7.7倍。



石藥輕微價外、中年期購證(18471)，行使價14.86元，2019年8月到期，實際槓桿4.2倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(68163)，收回價及行使價27400點，槓桿比率38倍。N類熊證(61099)，收回價及行使價28,500點，槓桿比率44.5倍。



騰訊牛證(68157)，收回價337.3元，槓桿比率20.3倍。熊證(67044)，收回價359.9元，槓桿比率29.7倍。



港交所牛證(66034)，收回價234.1元，槓桿比率14.5倍。熊證(57637)，收回價259.9元，槓桿比率10.8倍。



吉利汽車熊證(64323)，收回價15.69元，槓桿比率7.2倍。



石藥牛證(64330)，收回價11.6元，槓桿比率5.2倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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