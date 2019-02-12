人民幣Hibor：隔夜息升至1.2厘 CNH企6.79
2019年02月12日 11:30
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(法新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至1.21厘，1至2星期拆息為1.55至1.66厘，1至3個月拆息介乎2.09至2.79厘，6至12個月拆息3.12至3.51厘。
12/2/2019
隔夜 1.21300厘
1星期 1.55500厘
2星期 1.66500厘
1個月 2.09733厘
2個月 2.56000厘
3個月 2.79767厘
6個月 3.12533厘
12個月 3.51200厘
11/2/2019
隔夜 1.18367厘
1星期 1.45167厘
2星期 1.61200厘
1個月 2.05000厘
2個月 2.51833厘
3個月 2.78000厘
6個月 3.15100厘
12個月 3.45567厘
人民幣兌美元回升，離岸人民幣(CNH)由6.8091，一度升至6.7898，最新報6.7943。在岸人民幣(CNY)則由6.7957，漲至6.7808，最新報6.7828。
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