人民幣Hibor：隔夜息升至1.2厘　CNH企6.79

2019年02月12日 11:30
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    (法新社圖片)

    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至1.21厘，1至2星期拆息為1.55至1.66厘，1至3個月拆息介乎2.09至2.79厘，6至12個月拆息3.12至3.51厘。

    12/2/2019
    隔夜 1.21300厘
    1星期 1.55500厘
    2星期 1.66500厘
    1個月 2.09733厘
    2個月 2.56000厘
    3個月 2.79767厘
    6個月 3.12533厘
    12個月 3.51200厘

    11/2/2019
    隔夜 1.18367厘
    1星期 1.45167厘
    2星期 1.61200厘
    1個月 2.05000厘
    2個月 2.51833厘
    3個月 2.78000厘
    6個月 3.15100厘
    12個月 3.45567厘

    人民幣兌美元回升，離岸人民幣(CNH)由6.8091，一度升至6.7898，最新報6.7943。在岸人民幣(CNY)則由6.7957，漲至6.7808，最新報6.7828。
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