人民幣Hibor：隔夜息升至1.2厘　CNH企6.79

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至1.21厘，1至2星期拆息為1.55至1.66厘，1至3個月拆息介乎2.09至2.79厘，6至12個月拆息3.12至3.51厘。



12/2/2019

隔夜 1.21300厘

1星期 1.55500厘

2星期 1.66500厘

1個月 2.09733厘

2個月 2.56000厘

3個月 2.79767厘

6個月 3.12533厘

12個月 3.51200厘



11/2/2019

隔夜 1.18367厘

1星期 1.45167厘

2星期 1.61200厘

1個月 2.05000厘

2個月 2.51833厘

3個月 2.78000厘

6個月 3.15100厘

12個月 3.45567厘



人民幣兌美元回升，離岸人民幣(CNH)由6.8091，一度升至6.7898，最新報6.7943。在岸人民幣(CNY)則由6.7957，漲至6.7808，最新報6.7828。

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