【即市分析】港交所升得有道理

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：投資市場繼續關注中美貿易戰談判進展，不過指數可能暫時要抖一抖氣，恒指今日(周二)即市暫升約38點報28,180點，而香港交易所(00388)就獲大行摩根士丹調高評級，加上中港股市自初開始已有回暖迹象，有利港交所股價繼續發力向上。



先睇基本面，自今年初開始中國人行持續放鬆幣策，放水撐市之意甚明，中港兩地股市亦重現活力，就連一向難炒的內銀及內險股等都見逆轉向上，加上中美貿易戰持續，美股未來仍有追跌可能，反之中港股市估值開始現吸引力，未來有機會借勢向上，故見港交所股上升動力近期較港股強，確非有根有據。



另外，大摩最新就將港交所目標價上調至340元，指資金加速流入內地利好集團前景，反映大行對集團樂觀的睇法。



走勢上，港交所股價年內走勢跑贏大市，今日即市裂口高開後上升動力持續，MACD重現牛叉，走勢利好，值得順勢跟進，目標價265元，跌穿10日線約243元止蝕。

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