【高盛推介】觀望中美貿易談判　部署恒指輪證

高盛(亞洲)有限責任公司：市場關注本周舉行的新一輪中美貿易談判，亦有報道指中美領導人會晤最快於3月中舉行，以及聯儲局主席演說及本周稍後的經濟數據。恒指周二(12日)早段低開50點後一度回落至28,000點水平之下。



周一(11日)恒指先低後高，以全日高位收市，但資金沒有一面倒流入其熊證，反而見其牛證及熊證都有資金流入，以流入熊證稍多，約2,000萬港元，而其牛證則有約600萬元流入。



投資者如計劃部署牛證，可留意周二新上市的恒指牛證(68000)，收回價27,818點，行使價27,718點，換股比率10,000，槓桿比率90.5倍，新上市較進取之選。



以及可留意收回價稍遠一點，在27,500至27,650點間的牛證(67549)及牛證(66588)。牛證67549，收回價27,628點，行使價27,528點，換股比率10,000，槓桿比率61.0倍，相近收回價牛證中槓桿最高。牛證66588，收回價27,518點，行使價27,418點，換股比率10,000，槓桿比率52.0倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



投資者如欲部署恒指熊證，則可留意熊證(63981)以及熊證(63108)。熊證63981，收回價28,428點，行使價28,528點，換股比率10,000，槓桿比率54.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。熊證63108，收回價28,328點，行使價28,428點，換股比率10,000，槓桿比率70.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。



投資者如計劃部署認購證，槓桿較高的可留意購證(12280)，貼價選擇則可留意購證(12690)。購證12280，行使價28,938點，2019年3月28日到期，實際槓桿26.4倍，低面值、行使價28,000至29,500點之間，1個月期以上產品中槓桿最高。購證12690，行使價28,138點，2019年3月28日到期，實際槓桿20.5倍，貼價、行使價27,600至28,300點之間，1個月期以上產品中槓桿最高。



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