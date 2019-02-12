金價續揚　中國連續第2個月增持黃金儲備

中國連續第2個月增加黃金儲備，中國央行網站數據顯示，截至1月末，黃金儲備增至5,994萬安士（約合1,864噸），高於此前一個月的5,956萬安士。按噸計算，1月份中國增加黃金儲備約11.8噸，12月增加不到10噸是2016年10月以來中國央行首次增加黃金儲備。



中國增持黃金儲備發生在金價上漲的背景下。金價1月份連續第4個月上漲，突破每安士1,300美元，因為聯儲局暗示將暫停加息。



現貨金價最新企1,307美元水平。



高盛2月7日一份報告稱，2019年央行黃金購買量可能總計將達到約650噸，與去年基本相同，受地緣政治緊張局勢加劇和新興市場貨幣受到的壓力減弱支撐。



根據世界黃金協會(WGC)的報告，2018年全球央行增持黃金規模創下了有記錄以來的第2高，原因是地緣政治和經濟不確定性加劇，促使央行儲備多元化。



IMF數據顯示，最近幾個月黃金買家包括土耳其和哈薩克斯坦。





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