科技商機：亞馬遜收購路由器開發商Eero

據外媒報道，網購一哥亞馬遜剛收購互聯網路由器(Wi-Fi router)開發商Eero，進一步鞏固智能家居領域的發展。對於此交易的具體金額及其他細節，雙方暫時並未透露。



Eero於2014年成立，總部位於三藩市，2015年首款產品推出後，兩周內銷售額便達到250萬美元，其以較強的Wi-Fi接收為賣點，如今每部路由器主機售199美元。截至目前，公司已經完成至少9,000萬美元的融資，投資者有Index Ventures、Playground Gobal和Redpoint Ventures。按該公司於2017年進行的第4輪融資估計，Eero的估值達到2.15億美元。



在路由器市場內，谷歌也曾推出過Google WiFi產品。自亞馬遜推出Echo智能音箱以來，便掀起了一場智能家居領域的爭奪。



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