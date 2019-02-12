【午市重點睇】圓匯見110.4　布油升上62美元

●美匯指數亞洲市企97.01；日央行減購日債，圓匯稍升至110.4；歐元兌美元報1.128；英鎊報1.286。港匯報7.847。離岸人民幣在6.79水平。金價報1,308美元，布油升上62美元，紐油報52.80美元。道指期貨漲逾百點。



●恒生指數半日升44點或0.16%，報28,188點，5G概念續炒。http://bit.ly/2DxLycd

-異動股：中國之信復牌曾飆40%。http://bit.ly/2I6c2aA

-融創中國擬發行美元優先票據。http://bit.ly/2SFFt7s

-港股格局：陳炳強料回調風險不大。http://bit.ly/2RYOC6J

-Reddit獲3億美元融資，騰訊領投。http://bit.ly/2RSL060



●【即市分析】

-點解汽車股仍困在掘頭巷？http://bit.ly/2I8mfTF

-小米美團入摩，北水幾時開閘？http://bit.ly/2UWax0a

-中港股市硬淨有玄機？http://bit.ly/2BwB2BM



●A股快報：3大指收半日收升0.7至1.4%。http://bit.ly/2GAi9RQ

-A股快報：受惠國策，醫藥股受捧。http://bit.ly/2GBqV2e



●亞洲股市：日股中段漲約400點。http://bit.ly/2TJRPIW



●商務部：今年消費增速或放緩，將推更多促進措施。http://bit.ly/2WTQO2Q



●人民幣中間價下調270點子。http://bit.ly/2N2sEys

-人民幣Shibor︰隔夜息跌至2厘水平。http://bit.ly/2N35JDb

-人民幣Hibor：隔夜息升至1.2厘，CNH報6.79。http://bit.ly/2Dw8ZTp



●人行不進行逆回購操作，淨回籠1000億。



●港元拆息︰1個月重上1厘。http://bit.ly/2SwhLLp



●美團和小米獲納入MSCI新興市場指數。 https://bit.ly/2StDV10



●等同拆炸彈！野村料聯儲局緩慢推進結束「縮表」。http://bit.ly/2SvOyR3



●傳羅傑斯下月獲邀晤金正恩，訪朝計劃已得美政府批准。http://bit.ly/2E5iZVe



●亞投行金立群：希望優先考慮巴基斯坦項目。http://bit.ly/2WTRZzf



●日本央行減買10年至25年期日債，以遏制孳息率下降。http://bit.ly/2I6fT7e



●OPEC+就未來合作草擬憲章，油組警惕受到制裁威脅。http://bit.ly/2BxVmmo



●大摩做大刁，9億美元購加拿大Solium。http://bit.ly/2SDIeWM



●三星搶先華為，摺芒手機Galaxy F或本月20日登場。http://bit.ly/2N1AM2q



●科技商機：美國iPhone用戶App Store人均消費79美元。http://bit.ly/2I7ejlQ



●駿隆強積金指數上月升5.1%，人均賺逾萬元。http://bit.ly/2IaIybs



●金價續揚，中國連續第2個月增持黃金儲備。http://bit.ly/2SuUzgL





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