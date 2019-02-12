貴過一層樓！唔交印花稅6年　買家遭追稅連罰款719萬

一名買家2013年用436萬港元購入北角一個單位後，一直未有繳交「買家印花稅」；事隔6年後，政府昨(11日)入稟高等法院，向其追討所欠稅款和10倍的罰款，合共719.4萬港元，即原來樓價的165%。



原告是律政司司長(代表印花稅署署長)，被告王浠萓(前稱王家欣)。入稟狀指，被告於2013年1月17日簽訂買賣合約，以436萬港元購入北角健威花園一個單位，被告之後沒有作出上述法定聲明，也沒有申請豁免，因此要交65.4萬港元的「買家印花稅」。



雖然印花稅署署長於2017年2月至2018年12月期間多次向被告追收稅款，但被告仍未有繳交。另外，由於被告未有在2014年3月31日的限期前繳稅，印花稅署署長決定向被告徵收稅款10倍罰款，即654萬港元。



政府為壓抑樓價和炒風，2010年開始推出不同「辣招」，包括在2012年實施的「買家印花稅」，向非香港永久性居民買家徵收樓價15%的稅項。



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