樓價UPDATES：新元朗中心兩房戶轉手賺3倍

元朗樓價近年急升，早年持貨的業主轉手即大賺。其中新元朗中心新近有兩房單位以590萬港元成交，原業主12年前以143萬元買入，現易手帳面獲利447萬元，賺價超過3倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●小西灣藍灣半島7座高層H室，實用面積565方呎，三房間隔，以882萬元成交，實用呎價15,611元。



●筲箕灣形薈1B座中層H室，實用面積290方呎，開放式間隔，以1.52萬元租出，實用呎租52元。



●西半山嘉兆臺2座低層C室，實用面積972方呎，三房間隔，以1,938.8萬元易手，實用呎價19,947元。



●西營盤昌運大廈中層A室，實用面積346方呎，兩房間隔，以600萬元易手，實用呎價17,341元。



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九龍區

●牛頭角居屋安基苑B座高層5室，實用面積548方呎，三房間隔，於自由市場叫價720萬元放售，直至近日下調叫價至676萬元獲買家承接，減價44萬元或約6%，實用呎價12,336元。



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新界區

●新元朗中心2座低層C室，實用面積466方呎，兩房間隔，原開價628萬元放售，經議價後減約38萬元或約6%，最終以590萬元獲承接，實用呎價12,661元。



●馬鞍山新港城J座高層07室，實用面積363方呎，兩房間隔，原開價630萬元，議價後減價30萬元，以600萬元易手，實用呎價16,529元。



●粉嶺花都廣場10座中層H室，實用面積392方呎，兩房間隔，以506萬元易手，實用呎價12,908元。



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