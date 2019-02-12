【高盛推介】跟進港交所購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周二(12日)走勢強勁，高見250.8港元的逾半年高位。有券商發表報告上調其目標價，由290元上調至340元，維持「增持」評級。另外，港交所將於2月27日公布去年業績。



觀察個股認股證資金流向，以1月31日至2月11日之間的5個交易日計，港交所認購證有約1,600萬元流入，是同期三大資金流入的個股相關資產。



現時市場上成交活躍的港交所認購證中，首6隻有4隻都是行使價250元附近、6月到期的中期貼價證，是適合市況的條款，提供約8.8至9.5倍的實際槓桿，投資者如看好港交所可留意這個條款中槓桿最高的購證(27819)，行使價250.2元，2019年6月25日到期，實際槓桿9.7倍。



相反，投資者如看淡港交所，槓桿較高的產品可留意沽證(16321)，另外，現時市場上最貼價的認沽證行使價於238元附近，亦可留意當中槓桿最高的沽證(24010)。沽證16321，行使價219.8元，2019年6月25日到期，實際槓桿11.0倍，行使價215至238元之間、1個月期以上產品中槓桿最高。沽證24010，行使價237.8元，2019年7月24日到期，實際槓桿8.3倍，貼價、7隻類近條款產品中槓桿最高。



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