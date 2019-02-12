新盤部署：長實今年開售3盤　共涉逾2400伙

發展商部署今年積極開盤。長實集團(01113)執行董事趙國雄表示，年內將會開售3個全新盤，3月底料率先開售西半山波老道第1期，第2季尾有機會推出長沙灣項目。第3季則極有可能推售日出康城第8期，共涉約2,400伙。



他強調，集團絕不囤積居奇，取得預售樓花同意書後便盡快開售，亦會以貼近市場價格推盤，若市價下調，新盤開價亦會相應調整。而今年推售項目的地皮於早年投得，成本較低，仍會有利潤。



市況方面，他認為香港市民有置業需要，近月成交暢旺，主因樓價貼近市況。至於香港經濟始終仍有陰霾，中美貿易問題未必可快速解決深層次矛盾，料樓價仍有10%下跌壓力，負資產數量料會增加。



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