【即市分析】醫藥股跟國策炒一轉

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：內地決定就多種罕見病藥品給予增值稅優惠，醫藥股普遍做好，兩大藍籌股石藥集團(01093)及中國生物製藥(01177)分別升約5%；金斯瑞生物科技(01548)亦飆半成；藥明生物(02269)、百濟神州(06160)、信達生物(01801)及君實生物(01877)分別彈1至2%。



國務院常務會議表示，將部署加強癌症早診早治和用藥保障措施，決定對罕見病藥品給予增值稅優惠，下月起對首批21個罕見病藥品和4個原料藥，參照抗癌藥對進口環節減按3%徵收增值稅，國內環節可選擇按3%簡易辦法計徵增稅。



事實上，內地去年中曾爆出假疫苗事件，拖累相關股份大幅調整。不過，中央有意嚴厲整頓醫藥市場，早前國務院亦已印發藥品集中採購和使用試點方案，此舉雖會令中標價下調，但市場普遍認為政策較預期溫和，中長線亦有助行業汰弱留強。今次再對罕見病藥品予增值稅優惠，相信有利板塊進一步反彈。



部署方面，建議繼續留意具領導優勢的醫藥股，石藥近月由低位拾級而上，現價逼近100日線兼降軌阻力約14.75元，短線若能突破其上，股價反彈勢頭料可持續，不妨待破位再追。至於中生製藥走勢已初現突破，趁機跟炒轉未嘗不可，跌穿6.6元止蝕。

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