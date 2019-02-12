元朗屏山住宅地申請提高地積比　擬建162伙

興勝創建(00896)或有關人士持有的元朗屏山唐人新村路及孖峰嶺路交界一幅地皮，向城市規劃委員會提出放寬密度，作分層住宅發展，提供162個單位。



據該會文件顯示，上述地盤佔地約81,054方呎，位置毗鄰寶珊園，現劃為「住宅(乙類)1」用途，申請人提出將地積比率由1倍，增加兩成至1.2倍，同時建議放寬建築物高度，由4層增至6層。以興建9幢住宅樓宇及1座會所，住用樓面約97,265方呎，估計可容納465人。



申請人指出，已考慮到交通、環境及排污等方面技術評估，並指出放寬密度可增加約12.5%住宅單位數量，符合政府增加住屋供應政策。

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