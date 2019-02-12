樓價UPDATES：影岸‧紅破悶局　減價盤售850萬元

東涌二手交投活躍，多個屋苑連錄買賣，包括影岸‧紅開齋，套三房單位在上月放盤，僅減50萬元即以850萬元成交，減幅約5.6%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●中半山康樂大廈中層B室，實用面積約1,526方呎，三房間隔，原叫價2,900萬元，放售約5個月後，減價112萬或約4%，以2,788萬元交吉成交，實用呎價約18,270元。



●跑馬地源遠街9號中層單位，兩房兩廳設計，外望市景，叫價690萬元，減約15萬元或約2.1%，最終以675萬元獲買家承接，實用面積約433方呎，呎價約15,589元。



●筲箕灣金發大廈低層C室，實用面積約386方呎，以約513.8萬元成交，實用呎價約13,311，買家為長線投資客。



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九龍區



●長沙灣碧海藍天5座低層F室，實用面積約494方呎，兩房間隔，以800萬元易主，實用呎價約16,194元。屋苑本月暫錄4宗二手成交，平均實用呎價約16,194元。



●長沙灣碧海藍天6座中層E室，兩房間隔，實用面積約505方呎，以870萬元放盤2個月，議價後減價35萬元，獲區內首置客以835萬元購入，實用呎價約16,535元。



●將軍澳都會豪庭1座低層A室，實用面積470方呎，兩房兩廳間隔，獲租客以16,500元承租，實用呎租35元。



●茶果嶺麗港城開齋，錄本月首宗成交，單位為2座低層E室，實用面積687方呎，三房連套房間隔，議價後以875萬元易手，實用呎價12,737元。



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新界區



●東涌影岸‧紅錄2月首宗成交，為B座中層A室，實用面積777方呎，三房連套房間隔，望園景，今年1月叫價900萬元，議價後終以850萬元成交，實用呎價10,940元。



●東涌映灣園本月暫錄4宗成交，新近成交為16座中層D室，實用面積718方呎，三房連套房間隔，原業主因為即將移民而賣樓，去年9月放盤，叫價915萬元，最終累減170萬元或18.6%，至745萬元沽出，實用呎價10,376元。



●元朗世宙於新春期間至少錄3宗租務成交，包括5座低層J室，實用面積425方呎，兩房間隔，以14,500元租出，實用呎租34.1元。業主於2015年12月以544萬元一手買入，租金回報率約3.2厘。



●元朗尚悅11座高層E室，實用面積356方呎，屬於細兩房間隔，開價523萬元，輕微議價4萬元，即獲買家以519萬元承接，實用呎價14,579元。

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