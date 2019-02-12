【即市分析】5G概念股搵鐵塔做「膽」

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：市場炒作主題唔多，資金繼續聚焦在幾個主要板塊上炒作，其中「5G概念股」可謂長炒長有，今日(周二)即市見京信通信(02342)、鐵塔(00788)及長飛光纖光纜(06869)等都有得升，值得望望。



市場早前預期今年為5G發展大年，早已押注相關板塊，加上發改委等十部門早前聯合印發實施方案，指要加快5G商用步伐，其中5G產業方面，提出要擴大升級信息消費，加快推出5G商用牌照，加快推進超高清視頻產品消費，亦利好相關股份愈升愈有。



走勢上，京信通信、鐵塔及長飛光纖股價自年初至今已分別累升約57%、16%及18%，短期累升幅度唔少，但既然市場暫時缺乏重大新主題，資金繼續炒上機會唔細，故若然未有心水者，不妨簡簡單單搵隻鑊氣較大的鐵塔試試手氣，目標價2元關，止蝕位1.55元。

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