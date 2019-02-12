AXA安盛CEO親手整湯圓　竟然唔係煮畀老婆食？

唔少女士都憧憬法國人嘅浪漫，來自法國AXA安盛行政總裁白禮恆(Etienne)竟然大搞「中式浪漫」，親手整湯圓畀傳媒朋友，祝大家情人節甜甜蜜蜜！



話說AXA邀請大班記者出席春茗活動，順便講解公司豬年宣傳策略，身穿黑色西裝嘅Etienne突然換上唐裝，話要即場整蓮蓉湯圓做甜品，為在場記者預祝情人節快樂。



起初Etienne都有板有眼，連駐場大廚都讚佢有天份，不過可能湯圓皮太薄，餡料漏曬出黎，相當嚴厲嘅師傅更要求佢重做。喺嚴師嘅指導下，最後都順利包出一粒粒大湯圓。



原來Etienne太太都係法國人，今年會同太太一齊喺香港過情人節。雖然Etienne就冇透露慶祝計劃，但據說情人節係法國人最重要嘅節日之一，相信一定驚喜十足喇！

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