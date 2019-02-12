歐股早段續升　米芝蓮飆逾9%

歐洲股市早段續升，英國富時100指數升0.33%，報7,152點；德國DAX指數升1.16%，報11,142點；法國CAC指數升0.66%，報5,047點。



半導體股受追捧，德國Siltronic升6%；意法半導體升3.24%；Infineon升2.16%。



個股方面，輪胎生產商米芝蓮全年收入意外錄得增長，主要得益於採礦和農業用的特製輪胎銷量增加；其股價急升9.06%。



開雲集團(Kering)的旗艦品牌Gucci去年第4季度收入增長28%，惟前者股價跌2.31%。



主要提供差價合約交易服務的IG Group股價急跌7.94%，因早前公布的業績疲弱。



【16:06】美股道指期貨升167點，歐股主要指數開市向好，英國富時100指數升0.3%，報7,149點；德國DAX指數升1.03%，報11,128點；法國CAC指數升0.73%，報5,051點。



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