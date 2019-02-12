【市後重點睇】道指期貨升170點

美匯指數連升8日後有回吐，一度跌穿97；圓匯企穏110水平；港匯企7.8483。人民幣兌每美元輕微轉強，在岸價(CNY)高見6.77，離岸價(CNH)報6.78；金價稍回至1,311美元。布油及紐油齊漲0.5%。市場仍憧憬中美貿易談判有突破，以及美國政府可避過局部關門，道指期貨現升170點。



●恒生指數午後窄幅橫行，收升27點，報28,171點。

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-【即市分析】醫藥股跟國策炒一轉。

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-【即市分析】5G概念股搵鐵塔做「膽」。

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-【大師午間教路】5G概念股不宜追。

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●【股匯攻略】騰訊友邦有胡要食？

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●大行報告：花旗重申買入吉汽，大摩叫減持。

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●小米：紅米Note 7內地出貨量逾100萬部。

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●滬綜指反覆向上，收市報2,671點，升18點或0.68%；深成指突破8,000點關，收升91點或1.15%。http://bit.ly/2MZVjUT



●歐股3大指數全線高開。

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●亞洲主要股市普遍上揚，日股假期後復市做好，全日升531點或2.61%，報20,864點。

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●買家唔交印花稅6年，遭追稅連罰款719萬。

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●希慎興業表示，旗下利園區在新春期間人流平穩增長，1至2月份有單位數增長。

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●元朗屏山住宅地申請提高地積比擬建162伙。

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●新盤部署：長實今年開售3盤，共涉逾2400伙。

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