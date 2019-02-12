二手成交：嘉湖高層3房累減85萬易手

中原地產副區域營業經理文家輝表示，天水圍嘉湖山莊剛錄得麗湖居7座高層C室成交，單位實用面積546方呎，建築面積709方呎，三房間隔，外望開揚遠景，剛以565萬港元沽出，平均實用呎價10,348元。



買家之前一直租樓，曾租住嘉湖山莊，及後搬往市區，最近決定置業，積極四出睇樓，最終屬意該盤銀碼相宜，只需600萬元以內就能購得三房戶。



原業主於去年10月放盤，開價650萬元，最近減至570萬元，最後多減5萬元成交。據悉，原業主於2011年6月以236萬元買入單位，現沽貨帳面獲利329萬元，升值約1.4倍。

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