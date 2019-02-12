金管局：擬推HIBOR以外參考利率作後備

倫敦銀行同業拆息(LIBOR)自2014年爆出多宗操控醜聞，英國金融操守局(FCA)決定於2021年底會全面停用。



香港金融管理局於提交立法會的文件提及，香港有大量本地金融交易採用LIBOR作為參考利率，該局一直密切注意有關LIBOR的國際發展，而財資市場公會已於近期成立工作小組，提高市場對LIBOR終止的關注，並為過渡作準備。



金管局表示，雖然香港沒計劃取消香港銀行同業拆息(HIBOR)，但該局作為金融穩定理事會的成員，有責任推出HIBOR以外的參考利率以作後備。



財資市場公會成員曾討論有關事宜，並建議採用港元隔夜平均指數(HONIA)作為另一個參考利率。與HIBOR不同，HONIA是一個根據真實交易數據計算出來的銀行同業隔夜拆借利率，它和美元和英鎊的替代參考利率非常類似。財資市場公會將於今年首季進行諮詢。



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