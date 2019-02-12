【今日破位表】雨潤中糧肉食齊起動

市場觀望本周中後期中美經貿高級別磋商，港股繼續在兩萬八附近牛皮整固，恒指收市升27點報28,171點，主板成交959億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有28隻，股價創52周新低的股份有18隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei)



「摩笛」吹起香港交易所(00388)，摩根士丹利料港交所可受惠資金流入中國，將其目標價由290元升至340元，評級「增持」，並將其納入亞太銀行股模擬組合，比重為10%。該股急升4.2%報252元，為全日表現最強的藍籌，貢獻恒指37點升幅。



另外，農曆新年豬肉需求增加，兩隻相關概念股受捧，雨潤食品(01068)及中糧肉食(01610)雙雙破頂，收市仍分別升17.2%及5.9%。5G概念繼續有炒作，中國鐵塔(00788)、亞信科技(01675)齊創上市新高，至於京信通信(02342)先升後回軟，收市跌2.3%報2.06元。

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