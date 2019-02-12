【fb直播】恒指醞釀爆邊？陳政深咁講.....

恒指近日唔上唔落，高位似係停滯不前，不過投資氣氛轉好，加上中美貿易會談若有好消息，隨時爆邊上埋250天線？



吉利汽車(00175)今年一月總銷量創歷史新高，股價急升跑出見近兩個月高位，業務最壞時間已過？



內地加強癌症等大疾病防治，下月起減首批罕見病藥品增值稅，藥股炒起！識揀梗係揀主力上游、具研發能力的龍頭藥企？



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