【fb直播】恒指醞釀爆邊？陳政深咁講.....
2019年02月12日 16:39
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恒指近日唔上唔落，高位似係停滯不前，不過投資氣氛轉好，加上中美貿易會談若有好消息，隨時爆邊上埋250天線？
吉利汽車(00175)今年一月總銷量創歷史新高，股價急升跑出見近兩個月高位，業務最壞時間已過？
內地加強癌症等大疾病防治，下月起減首批罕見病藥品增值稅，藥股炒起！識揀梗係揀主力上游、具研發能力的龍頭藥企？
《東網Money 18》搵來艾德證券期貨聯席董事陳政深為大家分析，歡迎網民加入討論及發問！
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