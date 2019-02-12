美股準繩波浪大師：標指大調整恐本周內開始

外國傳媒報道，美股資深分析員、專門研究「波浪理論」、去年11月警告股市要累瀉近兩成，結果言中的ElliotWaveTrader.net創辦人Avi Gilburt最新警告，根據波浪理論，由於標指在本輪反彈浪仍然未能重上2,750點水平，最快本周內就要再度陷入調整，目標是2,500至2,600點，即有大約4至5%下跌空間。



相反，標指若於本周內能升穿上周高位，即2,738點，就有可能延展升浪，向上挑戰2,940點，即有大約8%上升空間。



簡而言之，根據波浪理論，美股本周是關鍵，並會決定下周起的去向。



事實上，Gilburt近年測市頗為準確。他在去年11月警告，由於標指跌穿了2,880點支持位，料將上演「過山車」式大幅波動走勢，未來數周恐跌更多，恐插逾500點或19%。結果標指果然在去年12月26日低見2,346點！



他目前仍堅持，根據波浪理論，美股是處於牛市「4浪」調整，意味仍會有「5浪」的終極一升，大前提是標指能突破2,925點，否則只會處於大型上落市。不過，「4浪」調整幅度也不輕，最差可以是標指跌至2,100至2,200點水平，才真正結束調整，進入「5浪」最後升浪。



他早於2015年透過「波浪理論」，預言標指最少升至2,537至2,611點，結果在2017年實現。在2017年，他預言標指遠未見頂。到了2018年9月11日，他預測只要標指能守住2,830點，未來兩周(即9月25日前)內有機會升至2,975點，結果在同年9月21日曾高見2,940點，之後就看淡。



在「波浪理論」中，「牛市」分1至5浪，其中1、3、5是升浪，2及4是調整浪，在每一個浪期間，又可以分為1至5微浪，其中1、3、5微浪是升浪，2及4微浪是調整浪，亦可再細分a、b、c。當確認「牛市」終極5浪見頂後，就是「熊市」的A、B、C浪，其中A及C是跌浪，B是反彈浪。

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