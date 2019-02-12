瑞信警告：港股今輪反彈浪或已超額完成

外國傳媒報道，上月中呼籲投資者，當股市再升5%就要離場的瑞信分析師Andrew Garthwaite最新警告，從近期貸款數據顯示，中國經濟增長前景仍令人憂慮。



他說：「我們需要看到中國的信貸增長加快，以及更多財政刺激政策，例如像2015年的1/4或2008年的1/10。」他警告，由於中國未真正全面放鬆信貸及財政政策，港股今年以來就已經炒上8.9%，故反映今輪反彈浪有機會已超額完成。畢竟中國去年經濟增長已降至1990年以來最低，這不僅僅是由於中美貿易戰，中國加強收緊信貸亦是主因。



他呼籲投資者不要在面對貿易戰風險時買股，必須等待更清晰的畫面出現才考慮入市。

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