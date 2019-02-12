慘過08年？金油比飆至逾25倍　往績預示金融災難

隨着金價近期維持強勢，在周一(2月11日)高見每安士1,315美元，而紐約期油回落，同日曾低見每桶51.23美元，令金油比率飆至25.6倍，即每安士黃金能購買超過25桶原油，投資者值得關注！



往績顯示，過去該比率平均處於15.5倍，一旦升至大約25倍，就有發生特大金融危機的風險(本文附圖)。簡而言之，目前就是了。



著名財經網站Zerohedge曾警告，回顧過去30年，金油比率飆升之時，全球都會爆發系統性嚴重危機，例如2011年歐債危機、2008年金融海嘯、1998年亞洲金融風暴等，不能掉以輕心，當時比率正是25倍左右。2016年2月該比率曾創下47倍歷史新高，當時正值憂慮中國經濟。

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