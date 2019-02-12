東方匯理財富管理︰料全球利率續低企　人民幣貶值幅度有限

東方匯理財富管理投資情報部全球主管Marie Owens Thomsen表示，全球債務的規模龐大，料沒有央行會大幅提高利率，以防產生財政危機。相對過往，相信環球利率將會持續處於低水平。投資者面對較高的債務負擔及信貸違約風險，需要更加關注國家及公司的信貸質素，保持多樣化的投資組合及保本策略亦變得重要。



她指支持人民幣轉強的基本因素已轉向中性，後市難言將會繼續升值，但相信中國人民銀行不願人民幣表現過於疲弱，以防資金外流，料即使貶值，幅度亦有限。



對於中美貿易談判，她認為協議雖有機會達成，但直言難以預測結果，相信問題難以就此完結。美國總統特朗普於貿易及外交政策有較高的自由度，料此兩個主題將於其任期內持續成為焦點。

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