【北水追蹤】買吉汽騰訊　沽建行招行融創

港股今日(周二)反覆靠穩，恒指收市升27點報28,171點，主板成交增至959億元。港股通成交額約112億元，佔主板成交額約11.6%；南下資金淨流入約13億元人民幣。



吉利汽車(00175)公布1月份汽車總銷量創歷史新高，表現勝預期，股價一度飆升至14.62元，收報14.34元，升4%。其港股通錄得淨流入約2.78億元，為全日淨流入最多的個股。



騰訊控股(00700)股價繼續企穩在350元樓上，但就略有回吐，收報351.4元，跌0.1%，其港股通錄得淨流入約2億元。



此外，中芯國際(00981)中國平安(02318)、東陽光藥(01558)及港股通分別錄得淨流入約1.1億元、8,822萬元及6,672萬元。



建設銀行(00939)及招商銀行(03968)港股通分別錄得淨流出約1.97億元及1.77億元，前者為全日淨流出最多的個股。融創中國(01918)港股通再錄得淨流出，金額為1.45億元。

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