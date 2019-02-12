救iPhone靠AR？Apple任命專職銷售高管

外國媒體報道，長期負責iPhone銷售的蘋果公司(Apple)高管Frank Casanova最新被指派為公司的AR(增強實景)市場主管，這顯示了蘋果公司對AR技術的重視，這也是該公司首次專門為AR部門設置高級銷售崗位。



在Casanova的LinkedIn個人資料中，他的個人介紹已經改為：「負責Apple的增強現實計劃產品營銷的各個方面。」Casanova在Apple工作了大約30年，他也是iPhone這一產品得以問世的重要人物。



Casanova分管AR業務只是蘋果公司雄心勃勃的AR計劃落地的一個步驟。



據報，Apple計劃將於2020年推出帶有「三維AR相機」的iPhone和iPad各一款，三維AR相機能對現實世界進行三維掃描，並「能夠更精準地感知景深和放置虛擬對象」。

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