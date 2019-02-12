邊個熱門網絡平台嘅用戶最唔值錢？答案係...

外媒報道，知名網絡討論區Reddit已在D輪融資中籌集了3億美元，公司估值增至30億美元。據悉，該公司的年收入突破1億美元，每月活躍用戶3.3億，惟每用戶平均收入(average revenue per unit，ARPU)僅約0.3美元。



值得注意的是，Reddit的ARPU顯著低於其他社交網絡，意味每位Reddit用戶創造的「收入」低過其他同類型網站。



報道指出，Twitter在2018年全年收入約30.4億美元，ARPU約9.48美元；Facebook的ARPU則為7.37美元；據媒體推斷，Pinterest的ARPU亦達2.8美元；Snap則是2.09美元。換言之，與其他主流社交網絡相比，Reddit的用戶可謂最「唔值錢」。



儘管如此，該公司表示，有一半的活躍用戶為18至24歲，與用戶出現「人口老化」的Facebook相比，Reddit明顯更「年輕」。值得注意的是，由於最近的一輪融資是由騰訊(00700)牽頭，用戶擔憂在騰訊入股後，Reddit會收緊言論自由尺度。

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