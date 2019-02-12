【深度解構】為何美息難再上調？一幅圖解釋若再加全球攬炒

金融市場再現凶兆！外國傳媒報道，隨着中國經濟增長放緩、意大利已陷入衰退、英國脫歐前景未明，再加上德國也處於轉衰邊緣，全球金融條件再次返回「緊縮」水平，若有主要央行再宣布「收水」政策，大冧市恐隨之出現。



著名研究機構凱投宏觀(Capital Economics)首席經濟學家Neil Shearing發表了一幅圖，力證目前全球前景已處於極關鍵時刻，就是信貸條件已被收緊，並重返2016年中國經濟前景引發全球憂慮的水平。該圖的指標包含各地的利率、信貸擴張、股市，以及貨幣表現，為評估前景的重要指標。



Shearing警告，目前的情況恐是新一輪全球經濟下行的先兆，結果如何取決於各國央行會否再收緊貨幣政策。



他指出，以該指標來預測前景有兩大優點：一、它包括了全球所有主要經濟體，並且是同時間的評估，當中以歐美數據最為精準，反映出只要某經濟體收縮信貸，其他經濟體也會作出類似的跟進，鮮有例外。二、如果金融條件被顯著收緊，就反映着接下來經濟增長一定放緩，目前正預示着一旦有主要央行再收水，將對今年全球經濟增長有顯著影響，相關負面影響會在未來數季顯現；反之，若所有主要央行停止緊縮，近期經濟數據差過預期或是短暫現象。



因此，他強調，此圖將是未來數月的重要跟蹤對象，一旦數值再升，就必須謹慎。簡而言之，全球央行已無再緊縮的空間，或能解釋為何聯儲局主席鮑威爾要「放鴿」。



【諾獎得主：歐洲高危 「我們無力應對」】

事實上，近日有著名學者不但看淡全球央行無法再緊縮貨幣政策，更揚言已技窮！



美國經濟學家兼諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)警告，今年全球將會出現經濟衰退，由於決策者普遍欠缺準備，如果真的出現衰退，「我們沒有一個有力的應對方法。」



他說：「衰退很有可能在今年稍後或明年出現。」他續稱，經濟下滑不太可能只由單一事件導致，反而一系列的不明朗因素增加放緩的可能性，目前看起來非常接近經濟衰退的地方是歐元區。他又點名質疑美國總統特朗普減稅措施的成效。

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