理財Campus：美放慢加息　炒外幣邊隻值博？

美國聯儲局上月底暗示暫緩加息，並會靈活處理縮減資產負債表的進程，促使原先看好美元今年升勢的投資者或要變陣部署，重新檢視非美元貨幣的投資機遇。綜合外匯專家意見，日圓和英鎊預期值博度較高。



●美元：跌幅料有限 徘徊97水平

美匯指數由去年2月低位88.25水平輾轉升至12月高位97.71，2018年累漲4.4%，惟年初見回軟，現重拾升勢。艾德證券期貨總經理陳健豪表示，聯儲局釋出鴿派信號，難免會為美匯帶來壓力，因早前市場預期聯儲局即使今年不能加息四次，也會加一至兩次。



此外，美國政府停擺對當地經濟帶來多大損失仍是未知之數，令美國第一季經濟數據可能較差。第三，中美貿易糾紛和英國脫歐的不明朗因素正在改善，令投資者開始流出美元，轉而留意外幣的短線炒作機會。他預期美匯指數大概在93.8至96之間波動。指數近日處97水平。



安山資本策略師李卓峰認為，聯儲局很大機會在5月確認放緩加息，進入「後加息期」。儘管如此，因素已逐步反映，預料美匯跌幅不會很大，仍會在94至97之間上落。



●歐元：區內經濟欠佳 恐下試1.1

雖然美匯年內走勢反覆，歐元理論上是最大受惠者，但陳健豪指，由於歐元區本身經濟也「麻麻」，沒有條件加息，不會出現單邊升市，料歐元兌美元最盡升至1.18，大部分時間會在1.12至1.15之間上落。



歐元兌美元於去年2月曾高見1.2555，並且於11月低見1.1216，其後維持低位整固，今年一月微跌0.17%，跑輸多隻外幣。近日處1.129水平。



李卓峰表示，今年歐元的投資策略是逢高沽，因為預期歐洲選舉後遺症將於今年慢慢浮現，部分歐元區國家的執政黨未能夠在國會佔大多數，較為容易令政策出台舉步維艱，拖累經濟增長。再者，市場可能重新聚焦難民問題的支出上，歐洲債務水平上升，令歐元兌美元或下試1.1水平以下。



●英鎊：炒波幅食胡 中線睇1.37

3月29日為英國正式脫歐的法定日子，英歐仍就脫歐協議尋求共識。今年初英鎊兌美元曾低見1.2441，其後急速反彈回1.3水平。陳健豪認為，現時市場排除了硬脫歐、亦即英國沒有協議下退出歐盟的可能性，但近日英國國會亦否決了延遲脫歐的議案，拖累近期英鎊反彈受阻。他料英鎊今年處上落市，宜炒波幅，倘中線有機會升至1.35至1.37宜食胡，並候低才吸納。



李卓峰指，去年累跌逾半成的英鎊，是日圓以外另一隻今年值博度較高的外幣，鎊匯於1.29水平有很大支持，後市可上望1.34至1.35。



●日圓：受惠避險 年內或撲105

美元兌日圓於去年錄2.73%的升幅，是表現最好的主要外幣，近日市場避險情緒輕微降溫，今日下跌至110.65的年內低位，但期內亦僅下跌約0.8%。李卓峰仍然看好今年圓匯表現，預料其可受惠全球避險資金買入，以及股市一旦急挫引發的套息交易拆倉，美元兌日圓年內或可再試105。



圓匯同樣是陳健豪今年較為看好的外幣，原因包括日本今年10月上調消費稅稅率，可增加政府收入；在2020年東京奧運前，企業願意投資請人，增聘服務大使等職位，市民會買紀念品，消費意欲增加；以至日本開賭法案去年獲通過，市場憧憬政府日後會多一項收入來源。眾多消息令圓匯走勢偏向樂觀，加上若外圍避險情緒升溫，資金湧入日圓避險，建議投資者可候美元兌日圓處110至112水平買入，目標看103至105。



●澳元：獲金價支撐 有機會喘穩

澳元兌美元去年急挫9.7%，落後於主要外幣，但料今年有機會喘穩。李卓峰指，國際金價近期守穩每安士1,300美元，有重拾牛市的迹象，支撐澳元等商品貨幣走勢。



不過，澳洲經濟極依賴中國市場，在內地經濟增速放緩下，澳元兌美元預期今年處上落市，波動區間為0.7至0.74水平。近日報0.70水平。



上述區間亦為陳健豪所預測。他指澳元是一隻「買完要守」的外幣，因現時全球經濟沒有亮點，市場憂慮踏入衰退。儘管澳洲央行預期當地經濟不差，並暗示下一步會加息，但現在買澳元沒有了息差的優勢，預料要等央行真正確定加息，澳元走勢才會轉強。



●加元：倘遇貿易壁壘 低見1.43

加元走勢較受國際油價影響。陳健豪稱，倘美國制裁委內瑞拉後，能推高油價到58至64美元，將對加元有利。惟另邊廂，加拿大今年十月大選，現任總理杜魯多將參選，但現時民望偏低，可能窒礙加元升勢，料美元兌加元大部分時間在1.3至1.36元之間上落。近日處1.32水平。



李卓峰表示，市場關注油組及其他產油國的減產成效，並憂慮全球經濟增長下滑，料國際油價變化不會太大。中長線而言，美元兌加元料於1.24至1.35區間內呈偏淡走勢，投資者後市要提防一旦美國與加拿大互設貿易壁壘，加元或轉弱試1.43水平。

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