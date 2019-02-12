利福國際發盈警　預告溢利挫逾五成

劉鑾鴻(細劉)任主席的利福國際(01212)發盈利警告，預期截至去年底止全年股東應佔溢利將按年大幅減少約53%。受負面消息影響，證券界估計利福股價短期或挫一成。



該集團預計業績大幅減少有三大主因，包括金融投資錄得按市值計價非現金虧損，相較下，2017年則錄得6.23億元收益；其次，集團投資物業錄得公平值收益減少，2017年該公平值則錄收益約8.44億元。此外，集團年內並沒有一次過收益，而2017年因出售附屬公司59.56%權益錄得約4.21億元一次過收益。若按2017年度(持續及非持續經營業務)錄得純利32.99億元計，2018年度將跌至約15億元。



信誠證券聯席董事張智威認為，在今年中國經濟增長繼續放慢的預期下，市場對中港零售前景不太樂觀，故看淡零售股的前景。他補充，在港股上升及農曆新年節日因素帶動下，利福股價近日有所反彈，但相信受盈警消息影響，股價短期回吐機會大，料跌幅約10%。該公司周二收報13.86元。



事實上，利福國際2018年度上半年純利已經按年大跌48.7%至8.82億元，劉鑾鴻於中期業績記者會上曾經指出，相信下半年業務增長會放緩，且面對中美貿易戰持續及人民幣貶值等負面因素。加上2017年下半年基數大，對整體零售經營有壓力。期內投資組合錄虧損5,622.5萬元，主因股票市場狀況欠佳及波動所致。



截至去年6月底止，集團淨負債與權益比率(即總借貸減現金及銀行結存以及定期存款除以公司擁有人應佔權益)為217.3%。集團認為，隨啟德項目未來發展，整體負債比率有可能逐步上升。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/

