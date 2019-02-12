中國炒樓客進駐東南亞！呢個國家最受歡迎...

外媒報道，中國的海外物業投資平台居外網數據顥示，2018年泰國樓盤是最多內地買家「問價」的對象，超越了澳洲及美國；並由2016年的第六名躍升至榜首。



雖然泰國的政局一直較為動盪，加上該國將於今年3月24日舉行大選，但仍無阻內地客在當地買樓的決心。居外網行政總裁羅雪欣表示，儘管泰國大選意義重大，不過大多數中國買家對此並不感到擔憂。



當地大型房地產開發商Sansir於2014年成立了其國際業務部門，該部門助理執行副總裁Nanmanas Jiwattanakul更表示，有七成的國際銷售額是來自中國買家。



她續補充，儘管當地的政局發生了許多變化，但泰國的經濟、商業運作和政策展現了其一致性及彈性；在過去5年內，外國買家並沒有被政治局勢嚇倒。



與此同時，據內地媒體報道，柬埔寨首都金邊近年也獲中國買家青睞；去年內地客的問價數目急增超5.5倍。而在所有買家中，有88.7%是投資客。

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