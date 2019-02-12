朱仔自爆有「毛孩武器」　靠佢促成千五億交易

「成功男人背後都有個女人」，但原來Facebook稱霸社交媒體，靠嘅係公司創辦人兼行政總裁朱克伯格嘅家犬。



外國媒體報，朱克伯格日前受訪表示，若沒有他的匈牙利牧羊犬「Beast」，Facebook斥資190億美元(近1,500億港元)收購WhatsApp的交易可能就不會發生。



他憶述稱當時與WhatsApp聯合創始人Jan Koum談判時的情景，指房間里安靜了幾分鐘，氣氛顯得十分緊張，這時Beast走了進來，然後走近Jan Koum，並跳到了他的腿上，再然後Jan Koum開始撫摸他，過了一秒鐘，Jan Koum就答應了這筆交易。



朱克伯格在訪問中形容，Beast是他的秘密武器。

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