倘美股短期未能收復呢條線　恐掉頭大跌

雖然近期美股升勢如虹，惟標指仍未能收復一個關鍵技術水平，對於試圖預測後市的「圖表派」來說是隱憂。



外國傳媒報道，Sundial Capital Research分析員Jason Goepfert指出，歷史表明，目前標指其實仍處於弱勢，因至今依然未能收復關鍵的200天線(約2,742點)。該200天線猶如港股250天線，被視為「牛熊分界線」，於去年12月4日跌穿以來一直未能重上，2月5日曾相當接近，但未能「吻別」就回頭。



他強調，根據往績，標指一度非常接近而未能重上200天線，此後2至3個月的回報都特別低。在1933年至2011年的16個實例中，兩個月後的平均回報率為「負4.3%」，此後一年則為「負1.6%」。因此，他認為標指未來走勢可能有些悲觀。



他又指出，標指3月回報與未來一年的回報存在高度關連，一旦今次被證實反彈失敗，即未來數周標指回落的話，長遠來看將是不祥之兆。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/