內地巨企開工利是　係咁派嘅...

呢幾日，又係內地巨企派開工利是曬場面嘅大日子。



講到排場之最，莫過於騰訊(00700)，主席馬化騰由1999年開始，每年都親手向同事派利是。佢哋往年就將逗利是嘅員工人龍喺公司樓下排成「旺」字，今年換花臣，幾千人輪住排個「福」字，事關今年係第一次喺新總部濱海大廈派，所以寓意「洪福臨門」咁話。



話時話，往年「旺」字就話筆畫直直橫橫易排啫，今年個「福」字係行書，效果？兩句講晒：挑戰自我，迎難而上。



為咗逗呢封開工利是，可以去到幾盡？排頭位嗰位員工，初七晚八點就抵達「戰場」，等咗七粒鐘，終於喺凌晨三點攞到頭籌，注意番，只係頭籌，想真正拎到封利是，仲要等到初八朝，即是足足十幾個鐘！



啲員工亦早有準備，帶埋小摺櫈，有人連豆袋梳化同飛機頸枕都出埋。不過公司亦好識做，安排旗袍姐姐向員工派綠茶、礦泉水同暖包。



排隊兜足三十幾層樓，終於親手接到馬化騰等高層封利是，有幾厚？聽講金額隨機，由20蚊到100蚊都有。除咗現場呢封實體利是，每個員工仲有200蚊人仔微信開工利是同200蚊QQ紅包。



至於聯想集團(00992)，主席楊元慶早於初七就帶住高管巡勻北京總部各部門，派嘅利是包括柬埔寨、索馬里等多個國家嘅外幣。咁人仔呢？有，初八派，聽講每封100蚊。



小米(01810)董事長雷軍亦喺北京總部親手派開工利是，聽講係50蚊人仔加肯德基早餐，夠快手仲可以同雷總Selfie添。



不過，新春開工最另類嘅，怕且係團拜會上聽最高領導演講，聽完仲要一齊唱公司歌。邊間？你估吓。貼士：內地超級巨企。

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