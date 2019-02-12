證監會復徵牌照年費增23個職位　首兩年5折

香港證監會向立法會提交下年度(2019至2020年度)財政預算，預計會錄得2.3億元赤字，將恢復向券商徵收牌照年費，但會先提供兩年的五成牌照年費折扣。該會近期並已就租用鰂魚涌港島東中心簽訂新租約，為期8年，將於明年1月生效，屆時該會所付的呎租將可減少約一半。



證監會由2012至2013年度開始，已連續7年豁免券商牌照年費。在檢視費用和收費水平、其整體財政狀況及當前市況後，該會建議當牌照年費寬免於今年3月底終止後，將分階段恢復向券商徵收牌照年費，會在下年度、以及2020至2021年度，提供50%牌照年費折扣，至2021至2022年度起便全面恢復徵收牌照年費。至於交易徵費，則維持不變在0.0027%，證監會將會續按年檢討。



文件披露，證監會下年度預算收入為19.49億元，預算開支為21.79億元，因此預計會有2.3億元赤字，但不會向立法會要求撥款。開支增加原因主要是新增23個新職位及員工平均加薪4%等。新增職位增幅約為2.4%，包括在中介機構部增加9個職位，及在法規執行部增加6個職位，以處理有所增加的複雜紀律處分個案及由證監會跨部門小組ICE所轉介的優先個案等。證監會員工總數將增至988名。



該會預期，截至今年3月底，儲備金總額（扣除擬購置辦公室預留的30億元後）為38.9億元；截至明年3月底，預測儲備金會降至36.6億元，是2019至2020年度預計開支的1.68倍。



立法會議員張華峰表示，曾向證監會爭取將牌照年費豁免再延長2年，但證監會回應指已錄得赤字，而且，牌照年費豁免已連續7年，再豁免儼如是牌照年費制度「形同虛設」，但證監會也明白業界經營情況，最終建議提供牌照年費折扣五成。



證券商協會主席陳柏楠表示，自2008年至今，本地中小券商的生意額沒有增加，佣金更是愈來愈低，合規成本卻又愈來愈高，證監會恢復向券商徵收牌照年費，將令中小券商百上加斤，質疑證監會為何不考慮在其他方面增加收入。

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