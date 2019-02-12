5月股市恐震盪！索羅斯警告：歐盟勿重蹈前蘇聯覆轍

今年5月金融市場有大事！外國傳媒報道，著名「國際大鱷」索羅斯最新警告，歐盟正面對內憂外患，必須及早醒覺，以免重蹈前蘇聯1991年解體的覆轍。



他指出，歐盟目前正經歷革命式時刻，最終結果是高度不明朗。索羅斯指的是下屆歐洲議會選舉將於2019年5月23至26日舉行，恐成為引爆點，因預期「疑歐派」將有好表現。據了解，本屆歐洲議會將由超過5億歐盟選民選出議員。由於英國脫歐，選舉席位由751席減為705席。



索羅斯說：「不幸地，反歐盟勢力將會在選舉上享受相對優勢，原因包括歐洲議會制度已過時、務實黨派已不可能再作出改變，以及歐盟缺乏法律工具去制約成員國的紀律，恐會違反歐盟成立的原意。」事實上，歐盟正面對民粹主義及反建制情緒，局面確實顯得不明朗及不穩定。



舉例來說，英國脫歐仍不明朗、法國政局動盪加劇、意大利已由民粹政黨執政、德國政壇亦興起了民粹力量，再加上歐洲本土反移民、東歐如匈牙利及波蘭反民主，令整體歐盟陷入混亂之中。

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