大鑊！兩新經濟股改道美國上市　香港先輸一仗

外電引述消息人士指，騰訊控股(00700)有份投資的內地遊戲直播平台鬥魚，已在日前向美國證券交易委員會(SEC)秘密遞交上市申請，目標集資5億美元(約39億港元)，最快於第二季上市，據報鬥魚估值逾15億美元。



早於去年1月便有外電指，騰訊有份戰略持股的鬥魚計劃於2018年上市，集資3億至4億美元。當時消息指，鬥魚考慮到香港將允許「同股不同權」企業掛牌，或傾向來港上市。不過直至同年7月，市場傳出鬥魚有見競爭對手如虎牙(美股：HUYA)都在紐交所掛牌，故也計劃棄港改道美國上市。



據內媒報道，鬥魚至今完成五輪融資，引入招銀國際、南山資本等機構投資者，總融資額約70億元人民幣。鬥魚創始人兼行政總裁陳少杰去年3月更透露，E輪融資是由騰訊獨家投資，涉及6.3億美元。研究機構CB Insights數據顯示，鬥魚估值約為15.07億美元。



市場近月傳出，騰訊有份投資的富途證券母企富途控股亦已秘密申請在美國進行IPO，擬集資最多5億美元，預計今年初上市。據指，富途已委任高盛和瑞銀為上市安排行，目標估值約為25億美元。無獨有偶，內地第三方支付服務供應商(YeePay)，以及「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)持股的內地券商老虎證券，也有傳於本季到美國上市。

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